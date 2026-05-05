Авторы Apex Legends выпустили патч из-за слишком мощных процессоров AMD

Сегодня в игре Apex Legends вышло очередное обновление под названием Overclocked, которое принесло ряд изменений, включая улучшение производительности на ПК. Среди правок обнаружилась довольно необычная проблема — как оказалось, в физике игры могли возникать баги из-за слишком высокой однопоточной производительности процессоров, в частности моделей серии AMD Ryzen X3D. Разработчики улучшили обработку физических расчётов на стороне процессора, чтобы устранить источник подлагиваний, особенно заметных на мощных процессорах с высокой производительностью. Здесь хотелось бы напомнить, что на данный момент физика в играх в основном рассчитывается процессором, тогда как времена NVIDIA PhysX, механизма, который использовал видеокарту для этих задач, остались в прошлом.

Однако при очень высоком количестве кадров в секунду расчёты могут вести себя нестабильно. Дело в том, что физика сильно зависит от стабильности времени кадра, а при экстремально высоком FPS её поведение может нарушаться. Проще говоря, слишком мощный процессор действительно мог вызывать сбои в физике в Apex Legends — теперь эту проблему исправили, так что даже при запуске игры на частоте выше 500 FPS на новых чипах серии AMD Ryzen X3D физика должна работать корректно. И это, пожалуй, лучший комплимент процессорам «красной» компании — их процессоры настолько хороши, что разработчикам игр приходится выпускать патчи для устранения проблем в физике виртуального мира.
