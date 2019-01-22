Авторы Mad Box показали свой геймпад

Разработчики игровой консоли Mad Box, которая пока что была показана исключительно на рендерах, показали изображения геймпада для своей приставки. Разработчики считают, что современные решения не используют всего потенциала игровых устройств и ради этого они добавили по центру геймпада большой дисплей с сенсором, который будет передавать информацию из игры. Собственно, решение очень странное и спорное, ведь во время игры вы хотите смотреть на экран монитора или телевизора, а не на экран геймпада, который при этом еще и будет терять больше заряда батареи из-за такого вот красивого решения. Думаю, к моменту релиза разработчики кардинально изменят свое отношение к данному проекту и покажут более классический вариант геймпада.