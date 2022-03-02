AxiomTek выпустил Signage Player DSP511 на базе процессоров Intel Tiger Lake

Axiomtek — всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработкой и производством серии инновационных и надежных промышленных компьютерных продуктов с высокой эффективностью, представила DSP511, проигрыватель 4K Ultra HD с четырьмя портами HDMI 2.0 и Порт Ethernet 2,5G, который улучшает многократный просмотр и отображение в реальном времени. Выдающийся проигрыватель для вывесок оснащен процессором Intel Core i5/i3 11-го поколения, что делает его гораздо более универсальным в умных розничных приложениях, таких как интерактивная реклама или точный маркетинг с использованием ИИ.

В дополнение к стандартному порту GbE LAN он добавляет порт LAN 2,5G для поддержки более быстрой передачи через Интернет для загрузки видео и рекламы в более высоком разрешении для отображения в реальном времени. Он имеет четыре порта HDMI 2.0 для нескольких дисплеев, а разрешение может достигать 4K 60 Гц. В DSP511 используется процессор Intel Tiger Lake-UP3 с Iris Xe Graphics производительность вычислений повышается. Несмотря на то, что вычислительные возможности достаточно мощные, даже для обработки искусственного интеллекта (ИИ), проигрывателю цифровых вывесок не требуется дискретная графическая карта. Имея размеры 260 x 160 x 26 мм, DSP511 идеально подходит для досок меню и видеостен в аэропортах, торговых центрах и других коммерческих помещениях, требующих надежной круглосуточной работы.
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