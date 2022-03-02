AxiomTek выпустил Signage Player DSP511 на базе процессоров Intel Tiger Lake

В дополнение к стандартному порту GbE LAN он добавляет порт LAN 2,5G для поддержки более быстрой передачи через Интернет для загрузки видео и рекламы в более высоком разрешении для отображения в реальном времени. Он имеет четыре порта HDMI 2.0 для нескольких дисплеев, а разрешение может достигать 4K 60 Гц. В DSP511 используется процессор Intel Tiger Lake-UP3 с Iris Xe Graphics производительность вычислений повышается. Несмотря на то, что вычислительные возможности достаточно мощные, даже для обработки искусственного интеллекта (ИИ), проигрывателю цифровых вывесок не требуется дискретная графическая карта. Имея размеры 260 x 160 x 26 мм, DSP511 идеально подходит для досок меню и видеостен в аэропортах, торговых центрах и других коммерческих помещениях, требующих надежной круглосуточной работы.