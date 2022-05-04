Axiomtek представил безвентиляторный ПК AIE900-XNX с искусственным интеллектом

Axiomtek — всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработками и производством инновационных и надежных высокоэффективных промышленных компьютерных продуктов представила AIE900-XNX, свою новую систему периферийных вычислений, в которой используется NVIDIA Jetson Xavier. Платформа NX с мощным 6-ядерным процессором NVIDIA Carmel ARM v8.2 (64-разрядная версия) и 384-ядерным графическим процессором с архитектурой NVIDIA Volta обеспечивает ускорение вычислительной производительности до 21 TOPS для выполнения современных рабочих нагрузок ИИ.

AIE900-XNX предлагает возможность подключения к камерам oToBrite SerDes, тем самым предоставляя возможности навигации для ресурсоемких приложений, таких как AMR, обнаружение препятствий, а также одновременная локализация и картографирование (SLAM). Чтобы помочь разработчикам удаленно выполнять операции внеполосного управления (OOB) для сокращения незапланированных простоев, AIE900-XNX поддерживает опциональный Allxon swiftDR OOB Enabler, который предоставляет мощные сервисы аварийного восстановления на безвентиляторном периферийном устройстве искусственного интеллекта с использованием специализированной технологии OOB. AIE900-XNX с поддержкой ИИ имеет один слот M.2 Key B для модуля 5G, чтобы удовлетворить растущую потребность в более высокой пропускной способности, меньшей задержке, большей надежности и более высокой плотности соединений. Он также имеет один полноразмерный слот для мини-карт PCIe и один слот для SIM-карты для LTE. С одним слотом M.2 Key M 2280 SSD, поддерживающим сигнал PCIe, и одним слотом Micro SD, компактное периферийное вычислительное устройство создано для обработки больших объемов данных и приложений искусственного интеллекта. Мощный периферийный компьютер с искусственным интеллектом предлагает несколько вариантов ввода-вывода, включая один запираемый порт HDMI 2.0, два порта USB 3.1 Gen2, один порт GbE LAN, четыре порта GbE PoE, один 8-канальный DIO, два DB9 для RS-232/422/485. Он также предлагает дистанционный переключатель, кнопку сброса, кнопку питания, пять антенных отверстий типа SMA для использования WLAN и WWAN, и семь светодиодных индикаторов для оповещений об активном состоянии питания/хранилища/Ethernet. AIE900-XNX поддерживает Linux Ubuntu 18.04 и сертифицирован CE, FCC Class A. Axiomtek AIE900-XNX будет доступен для покупки в июне 2022 года.
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