Azure Striker Gunvolt 3 выйдет на консолях PlayStation

Команда разработчиков Inti Creates выпустила третью игру, Azure Striker Gunvolt 3, на Nintendo Switch, а также на Xbox Series в начале прошлого месяца. Теперь студия намерена выпустить ее на PlayStation 5 и PlayStation 4. Пользователи консолей PlayStation 4 могут бесплатно перейти на версию для PlayStation 5, а все пользователи PlayStation 5 могут испытать динамичный игровой процесс Gunvolt 3. Также будут доступны два DLS - EX Image Pulses Elise и Asroc Pack.

Azure Striker Gunvolt 3 - 2D-экшен, сочетающий в себе захватывающий сюжет и увлекательный игровой процесс. Играйте как за новую звезду Кирин, так и за главного героя серии Gunvolt, переключаясь между ними и побеждая множество уровней и боссов Gunvolt 3.

Azure Striker Gunvolt 3 выйдет 15 декабря 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5 и зимой 2022 года на ПК.

Bloober Team анонсировала психологический хоррор Layers of F…
Студия разработки игр Bloober Team анонсировала новую игру под названием Layers of Fears. Игра создана на…
В Diablo II: Resurrected вышло обновление 2.4.3 с улучшениям…
Blizzard Entertainment выпустила обновление для Diablo II: Resurrected. Также обновление вносит множество…
11bit Studios анонсировала научно-фантастическую игру The Al…
Студия 11bit Studios представила на PC Gaming Show свою новую научно-фантастическую игру под названием Th…
Valve запускает ежегодную распродажу в Steam…
Valve запускает ежегодную распродажу игр в своем игровом магазине Steam. Недавно выпущенная игра Teenage …
Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man …
Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man для ПК. …
Для Marvel's Spider-Man уже вышли моды и программа по их соз…
На прошлой неделе Sony выпустила ПК-версию Marvel's Spider-Man, которая быстро поднялась в чартах Steam к…
Resident Evil Code Veronica получит классный римейк…
Предстоящий фанатский римейк Resident Evil Code Veronica получил совершенно новый трейлер, показывающий п…
Раскрыты системные характеристики Saints Row для ПК…
Системные требования для ПК для Saints Row были частично раскрыты разработчиком Deep Silver. На данный мо…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor