Azure Striker Gunvolt 3 выйдет на консолях PlayStation

Команда разработчиков Inti Creates выпустила третью игру, Azure Striker Gunvolt 3, на Nintendo Switch, а также на Xbox Series в начале прошлого месяца. Теперь студия намерена выпустить ее на PlayStation 5 и PlayStation 4. Пользователи консолей PlayStation 4 могут бесплатно перейти на версию для PlayStation 5, а все пользователи PlayStation 5 могут испытать динамичный игровой процесс Gunvolt 3. Также будут доступны два DLS - EX Image Pulses Elise и Asroc Pack.

Azure Striker Gunvolt 3 - 2D-экшен, сочетающий в себе захватывающий сюжет и увлекательный игровой процесс. Играйте как за новую звезду Кирин, так и за главного героя серии Gunvolt, переключаясь между ними и побеждая множество уровней и боссов Gunvolt 3.

Azure Striker Gunvolt 3 выйдет 15 декабря 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5 и зимой 2022 года на ПК.