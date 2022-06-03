BLUETTI выпустит солнечный генератор ​​EB3A мощностью 268 Вт/ч

BLUETTI впервые анонсировала солнечный генератор EB3A на выставке CES 2022. И, наконец, он официально поступит в продажу 14 июня в 22:00 по восточноевропейскому времени.

Заряжайте до 9 устройств одновременно. BLUETTI EB3A имеет две розетки переменного тока мощностью 600 Вт. И два обычных порта USB-A и один порт USB-C мощностью 100 Вт, что позволяет MacBook заряжаться на полной скорости. BLUETTI EB3A может вместить почти все электронные устройства для путешествий на открытом воздухе, в чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и других сценариях. Будь то зарядка вашего смартфона, ноутбука, цифровой камеры или других устройств с помощью BLUETTI EB3A, вы сделаете это быстро, эффективно и с максимальным удобством.

Компания BLUETTI использует аккумуляторную батарею LiFePO4, обеспечивающую длительный срок службы и обеспечивающую более 2500 циклов зарядки до 80% исходной емкости. По сравнению с литий-ионными батареями, которые сейчас используются на большинстве электростанций и аккумуляторных батарей, батареи типа LiFePO4 заряжаются быстрее, служат дольше и обеспечивают оптимальную безопасность.

Благодаря приложению BLUETTI вы можете в любое время управлять и контролировать EB3A на своем телефоне и даже обновлять оборудование. BLUETTI EB3A оснащен совершенно новым ЖК-экраном, который более четко и интуитивно отображает важную информацию, такую ​​как процент оставшейся емкости, время перезарядки и входную/выходную мощность.

Безопасность является приоритетом, который следует учитывать от выбора оборудования до разработки программного обеспечения. Встроенная система управления батареями (BMS) улучшает использование батареи. Он продлевает срок службы батареи за счет защиты от короткого замыкания, защиты от перегрузки по току, защиты от перенапряжения, защиты от перегрузки, защиты от перегрева и других функций.