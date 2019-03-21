BMW готовится к элеткрификации автомобилей

BMW заявила, что хочет построить все варианты своих автомобилей на одних и тех же производственных линиях. Двигатель будет иметь односкоростную трансмиссию и контроллер в одном лице. Впервые он появится в полностью электрическом iX3 в 2020 году. BMW заявляет, что позволит автоконцерну вносить коррективы на лету и быстро реагировать на любой спрос. Что интересно, двигатель, размещенный в автомобиле, будет генерировать электричество без редкоземельных металлов или магнитов. Он больше всего интересует клиентов это быстрая зарядка.

После многих десятилетий заправки своих автомобилей бензином всего за несколько минут, для многих это трудный выбор, ведь ни кому не хочется стоять часами и ждать полной зарядки аккумулятора. На этот счет автопроизводитель сказал, что его будущие электромобили будут поддерживать зарядку до 150 кВт. Этот уровень производительности может привести к зарядке аккумулятора за 15 минут. Не так быстро, как заправка бензином, но это уже лучше чем стоять целый час. Сами батареи будут иметь потенциальный диапазон 675 км.

Кроме того, BMW заявляет, что сможет регулировать химический состав своих аккумуляторных батарей в соответствии с характеристиками автомобиля. Спортивный седан будет настроен, чтобы дать водителям острые ощущения от крутящего момента EV, в то время как кроссовер может быть настроен, чтобы обеспечить диапазон по скорости.