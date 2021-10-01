Backbone выпускает бесплатный адаптер и файлы 3D-печати для iPhone 13 Pro

Чтобы решить эту проблему, Backbone разработала адаптер , предназначенный для улучшения взаимодействия с iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Для его заказа потребуется последняя версия приложения Backbone. Как только вы загрузитесь в него, вы должны увидеть всплывающее окно, которое проведет вас через процесс заказа. В противном случае вы можете открыть приложение, затем перейти в «Настройки», найти кнопку «Справка» и нажать «Запросить адаптер». Заказать деталь можно бесплатно. Backbone также выпустила файлы для 3D-печати с открытым исходным кодом для адаптера, если вы предпочитаете сами решить эту проблему.