Баг PlayStation 5 не дает загружать игры

В Японии и США консоль PlayStation 5 уже официально начали продавать, так что пользователи уже поставили себе приставку нового поколения и ожидают, когда на ней появятся крупные релизы. Проблема в том, что, к сожалению, с этим могут возникнуть проблемы. Например, если во время ожидания загрузки вылетит баг, то консоль просто не сможет выйти из цикла пустой загрузки. В этом случае пользователю нужно будет сбрасывать консоль до заводских настроек. после чего заново заходить в свой аккаунт, скачивать весь контент и так далее. Это, конечно, не очень приятно, особенно при учете веса современных игровых новинок. Но, с другой стороны, мы уверены, что программисты из японской компании быстро выпустят патч, который поправит проблему.