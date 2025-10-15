Battlefield 6 бъёт рекорды продаж в Steam

Ранее уже было понятно, что Battlefield 6 готовится стать настоящим хитом — об этом свидетельствовали рекордные пики одновременных игроков в Steam. Однако свежий отчёт Alinea Analytics даёт гораздо более полную картину, включая данные с других платформ. По информации аналитиков, Battlefield 6 уже разошлась тиражом более чем шесть с половиной миллионов копий на ПК и консолях, что принесло свыше 350 миллионов долларов выручки. Таким образом, проект приближается к уровню продаж серии Call of Duty — именно к такому успеху Electronic Arts стремилась изначально. Большинство игроков, около 56,7%, приобрели игру через платформу Steam, где продажи превысили три с половиной миллиона копий, а выручка составила более 220 миллионов долларов. Среди консолей доля владельцев PlayStation 5 (23,7%) лишь немного опередила пользователей Xbox Series S|X (19,6%).

Это выглядит неожиданным, ведь консолей PlayStation 5 в мире гораздо больше, но это вполне объяснимо — фанаты Xbox традиционно сильнее привязаны к шутерам, тогда как аудитория PlayStation предпочитает более разнообразные жанры. Эксперты Alinea Analytics отмечают, что интерес к игре не снижается. Кривая ежедневной активности игроков остаётся исключительно стабильной, что означает практически полное отсутствие оттока аудитории, при этом ежедневно появляются новые пользователи. Что касается географии, треть игроков Battlefield 6 на Steam приходится на США, ещё около 15 процентов — на Китай, а 3 процента — на Японию.