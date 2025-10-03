Battlefield 6 показала впечатляющие темпы предзаказов

До выхода Battlefield 6 на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 остаётся всего восемь дней. О том, что это станет одним из крупнейших релизов франшизы, было ясно ещё во время мультиплеерной беты, которая вызвала огромный ажиотаж в этом году. Теперь же новый отчёт показывает реальные масштабы грядущего запуска и прогнозы на его успех. По данным издания The Game Business со ссылкой на исследовательскую компанию Ampere Analysis, на Battlefield 6 уже оформлено 1,7 миллиона предзаказов только в Steam. Аналитики ожидают, что за первую неделю после релиза игра разойдётся тиражом в 5 миллионов копий.

Приведены и другие впечатляющие цифры. Компания Newzoo оценила количество участников бета-теста в 25 миллионов игроков, в то время как Ampere Analysis указывает чуть меньшую цифру — 22 миллиона. При этом, по данным Newzoo, пиковое число одновременных игроков во время беты на всех платформах составило 10,4 миллиона — это вдвое больше, чем у беты Battlefield 2042, которая достигла пика в 5,1 миллиона. Даже если Call of Duty и в этот раз продастся лучше, очевидно, что EA удалось вернуть Battlefield в серьёзную конкурентную форму. Более того, если Call of Duty продолжит сталкиваться с кризисом идентичности, как сейчас, следующая часть Battlefield вполне может обойти соперника по продажам. И в этом нет ничего плохого — конкуренция на рынке шутеров вынудит издателей работать активнее и предлагать более качественные продукты за свои деньги. Геймерам это всё только на руку.
