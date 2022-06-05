Battlestate Games представляют режим Deathmatch - Escape from Tarkov Arena
Escape from Tarkov Arena — это самостоятельный игровой проект. Представляет собой сессионный многопользовательский шутер от первого лица для ПК со всеми известными и любимыми хардкорными игровыми механиками оригинальной Escape from Tarkov.
В игре будут представлены различные игровые режимы PvP и PvE, рейтинги, разблокировка оружия и снаряжения, а также уникальные функции для владельцев основной игры Escape from Tarkov.
Закрытое тестирование EFT Arena должно начаться осенью 2022 года.
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 17:31. Продукт - Escape from Tarkov Arena