Battlestate Games представляют режим Deathmatch - Escape from Tarkov Arena

Escape from Tarkov Arena — это самостоятельный игровой проект. Представляет собой сессионный многопользовательский шутер от первого лица для ПК со всеми известными и любимыми хардкорными игровыми механиками оригинальной Escape from Tarkov.

В игре будут представлены различные игровые режимы PvP и PvE, рейтинги, разблокировка оружия и снаряжения, а также уникальные функции для владельцев основной игры Escape from Tarkov.

Закрытое тестирование EFT Arena должно начаться осенью 2022 года.