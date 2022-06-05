Battlestate Games представляют режим Deathmatch - Escape from Tarkov Arena

Escape from Tarkov Arena — это самостоятельный игровой проект. Представляет собой сессионный многопользовательский шутер от первого лица для ПК со всеми известными и любимыми хардкорными игровыми механиками оригинальной Escape from Tarkov.

В игре будут представлены различные игровые режимы PvP и PvE, рейтинги, разблокировка оружия и снаряжения, а также уникальные функции для владельцев основной игры Escape from Tarkov.

Закрытое тестирование EFT Arena должно начаться осенью 2022 года.

Death Stranding 2 находится в разработке…
Работа над Death Stranding 2, по-видимому началась, как сообщил Норман Ридус в новом интервью. В беседе с…
XCOM 2 можно забрать в Epic Games Store с 14 апреля…
Каждую неделю Epic Games предлагает бесплатные игры зарегистрированным пользователям Epic Games Store. XC…
Ghostwire Tokyo получает новое обновление с поддержкой VRR н…
Bethesda и Tango Gameworks выпустили новое обновление Ghostwire Tokyo для PS5 и ПК, добавив поддержку VRR…
Дата выхода Uncharted: Legacy of Thieves Collection для ПК б…
Возможная дата выпуска ПК-версии коллекции уже появилась в базе данных Steam ранее в этом году, но теперь…
В Rocket League появился режим королевской битвы Knockout Ba…
Psyonix выпустили бесплатный режим игры Knockout - игровой режим станет частью нового игрового события Kn…
Приключенческая игра Hell Is Us выйдет в следующем году…
Издательство Nacon и разработчик Rogue Factor, известный по таким играм как: Mordheim: City of the Damned…
Bandai Namco анонсировала бесплатную игру Gundam Evolution…
Сегодня Bandai Namco анонсировала новую игру во франшизе Gundam. Это новая бесплатная видеоигра под назва…
Разработчик Elite Dangerous отменил все будущие обновления к…
Frontier Developments отменила дальнейшую разработку Elite Dangerous для Xbox и PlayStation и больше не б…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor