Обзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и Windows

Габариты компактны можно без проблем брать с собой в поездки положив в сумку с ноутбуком, не добавив заметно веса.
Кабель подключения длиной 200 мм достаточно жесткий. Разъем USB-C, при этом есть возможность сквозной подачи питания, на концентраторе доступен тот же тип разъема с поддержкой PowerDelivery 3.0 мощностью до 100 Вт.
Помимо этого у Rapoo XD71 два скоростных полноразмерных USB Type-A со скоростью передачи информации до 5 Гбит/с. Сюда можно подключить флешку или проводную периферию.
Два отдельных слота для карт памяти microSD и SD. Поддерживаются современные протоколы со скоростью передачи данных до 80 Мбит/с. Есть HDMI 2.0 с выводом изображения до 4K 60 Гц. Здесь важно учесть, что разъем к которому подключается концентратор также должен поддерживать вывод изображения.
На боковой грани гнездо RJ-45 с интерфейсом 100 Мбит/с. Задействовать можно одновременно все разъемы.
Концентратор может использоваться с разными типами устройств. Проверяли работу с Macbook Air M1 и ультрабуком на Windows. Установка драйвера не требовалась, все интерфейсы корректно были определены сразу после подключения.