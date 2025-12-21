Обзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и Windows

Современные ноутбуки становятся тоньше и легче, но вместе с этим уменьшается количество доступных разъемов и интерфейсов. Некоторые ноутбуки ограничиваются одним или двумя USB-C, через которые еще идет зарядка. Здесь речи не идет о подключения внешнего монитора по HDMI, или проводного подключения к сети, да и от проводной периферии придется отказаться. Решить эту проблему можно с помощью USB-концентратора Rapoo XD71.

Обзор Rapoo XD71

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением и данными по характеристикам. Внутри зафиксирован на пластиковой подложке. В комплекте руководство пользователя.

комплектация Rapoo XD71

Внешний вид

Выполнен концентратор из алюминиевого сплава темно-серого цвета. Металл дает прочность и надежность, а также эффективно отводит тепло. Внешне хорошо сочетается с современными ноутбуками и планшетами.

внешний вид Rapoo XD71

Габариты компактны можно без проблем брать с собой в поездки положив в сумку с ноутбуком, не добавив заметно веса.

внешний вид Rapoo XD71

Кабель подключения длиной 200 мм достаточно жесткий. Разъем USB-C, при этом есть возможность сквозной подачи питания, на концентраторе доступен тот же тип разъема с поддержкой PowerDelivery 3.0 мощностью до 100 Вт.

внешний вид Rapoo XD71

Помимо этого у Rapoo XD71 два скоростных полноразмерных USB Type-A со скоростью передачи информации до 5 Гбит/с. Сюда можно подключить флешку или проводную периферию.

внешний вид Rapoo XD71

Два отдельных слота для карт памяти microSD и SD. Поддерживаются современные протоколы со скоростью передачи данных до 80 Мбит/с. Есть HDMI 2.0 с выводом изображения до 4K 60 Гц. Здесь важно учесть, что разъем к которому подключается концентратор также должен поддерживать вывод изображения.

внешний вид Rapoo XD71

На боковой грани гнездо RJ-45 с интерфейсом 100 Мбит/с. Задействовать можно одновременно все разъемы.

внешний вид Rapoo XD71

Концентратор может использоваться с разными типами устройств. Проверяли работу с Macbook Air M1 и ультрабуком на Windows. Установка драйвера не требовалась, все интерфейсы корректно были определены сразу после подключения.

Итоги

Rapoo XD71 – концентратор с актуальным набором интерфейсов, который станет отличным выбором в пару к современному ноутбуку обеспечив проводное подключение к интернету, вывод изображение на внешний монитор, подключение проводной периферии и флешек, а также быстрый перенос файлов с карты памяти.
Обзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательног…
Мы рассматривали разные компрессоров с портативной организацией питания, но все они были ориентированы на…
Обзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 Вт…
Современные смартфоны, планшеты и другая носимая электроника поддерживает быструю зарядку, позволяющую со…
Москитная сетка «Ультравью»: когда она действительно нужна и…
Москитные сетки давно стали стандартом в квартирах и частных домах. Но у классических полотен есть зам…
Обзор UGREEN Nexode PB726. Внешний аккумулятор с емкостью 20…
На прошлой неделе мы рассматривали мощное зарядное устройство Ugreen X…
Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пя…
«Черная пятница» — это время, когда можно обновить набор техники с выгодой или наконец купить то, что дав…
Строительная эпоксидная смола: технические характеристики и …
В современном строительстве особое место занимает …
SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтраSVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра
Обзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательного инвентаря и мешков для храненияОбзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательного инвентаря и мешков для хранения
Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфонаFlydigi B7 обзор умного кулера для смартфона
Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфона с PD 45W и QC 3.0Обзор Digma DGPF10E. Внешний аккумулятор для ноутбука и смартфона с PD 45W и QC 3.0
Обзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 ВтОбзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 Вт
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor