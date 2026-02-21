Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитора

Встроенная подставка у большинства мониторов редко может похвастать удобством и хорошими возможностями по регулировкам, а если речь идет о размещении нескольких мониторов еще и возникает проблема с местом. Эффективным решением станет настольное крепление (кронштейн), изучаемый сегодня Filum FL-DMG002DB позволяет установить два 13-32 дюймовых монитора и отрегулировать их положение.

Обзор Filum FL-DMG002DB

Комплектация

комплектация Filum FL-DMG002DB

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Винты, шайбы, уплотнители распределены по запаянным пакетикам с подписями по типоразмеру, основание и регулируемый прижим, Г-образный ключ, элементы кронштейна в разобранном виде, декоративные пластиковые накладки, инструкцию по сборке.

комплектация Filum FL-DMG002DB

Сборка

Кронштейн покупатель получает в разобранном виде, все необходимое для проведения сборки идет в комплекте. Провести ее можно будет самостоятельно. Процесс монтажа подробно описан в комплектной инструкции.

сборка Filum FL-DMG002DB

Есть два варианта для фиксации на рабочем столе. Это шпилька с гайкой-барашком, прижим идет с помощью металлической пластины. Минусом этого варианта является необходимость просверливания отверстия и вероятная необходимость укорочения длины шпильки, но есть и плюс, заключающийся в возможности поставить кронштейн на любом расстоянии от стены.

сборка Filum FL-DMG002DB

Второй вариант проще в монтаже и использовании. Он прижимается к столешнице любой толщины сбоку. Оба варианта надежны и позволяют установить два монитора с общим весом до 10 кг.

сборка Filum FL-DMG002DB

На основание, выполненное из металла, справа и слева устанавливается сам кронштейн, состоящий из двумя ребрами и подвижным коленом между ними.

сборка Filum FL-DMG002DB

Четыре угла площадки включают отверстия под стандарты VESA-75 и VESA-100. После монтажа на крышке монитора переносится на уже собранный и установленный на столе кронштейн.

сборка Filum FL-DMG002DB

Удобное исполнение болта для финальной фиксации.

сборка Filum FL-DMG002DB

Внешний вид

На Filum FL-DMG002DB можно установить два монитора с диагональю от 13 и до 32 дюймов. Это может быть как ландшафтное, так и портретное размещение. В зависимости от выбранного положения нужно будет правильно сориентировать крепежную пластину на крышке монитора. При этом можно поворачивать и менять горизонт и с уже установленными мониторами.

внешний вид Filum FL-DMG002DB

Высота размещения монитора тоже регулируется. В зависимости от веса монитора нужно будет отрегулировать с помощью бокового винта, он ослабевает или усиливает газлифт.

внешний вид Filum FL-DMG002DB

Нижнее ребро можно поворачивать и вращать на 360 градусов относительно основания. Выбрать нужно расстояние между двумя мониторами или развернуть один для коллег.

внешний вид Filum FL-DMG002DB

Во всех положениях сохраняет устойчивость и удерживает выбранное положение. Пробовали также устанавливать связку из широкоформатного монитора в ландшафтной ориентации и второй 27-дюймовый монитор с портретно ориентацией.

внешний вид Filum FL-DMG002DB

В отличие от сеттинга когда используется комплектная подставка здесь рабочий стол остается полностью свободным, можно удобно разместить под мониторами саундбар или дополнительную периферию. Рабочее пространство с таким кронштейном будет свободнее.

внешний вид Filum FL-DMG002DB

При этом предусмотрели возможности кабель-менеджмента. Питающий и интерфейсный кабели можно зафиксировать с помощью пластикового фиксатора.

Итоги

Filum FL-DMG002DB – настольный кронштейн для двух мониторов. Надежное исполнение, простая сборка, поддержка мониторов с диагональю до 32-дюймов, основной материал – металл, фиксаторы для кабелей.
Обзор UGREEN Nexode PB726. Внешний аккумулятор с емкостью 20…
На прошлой неделе мы рассматривали мощное зарядное устройство Ugreen X…
Обзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 …
На прошлой неделе рассмотрели работу USB-концентратора Rapoo XD71, …
Москитная сетка «Ультравью»: когда она действительно нужна и…
Москитные сетки давно стали стандартом в квартирах и частных домах. Но у классических полотен есть зам…
Рым-болты DIN 580: надежность и универсальность крепежных из…
В мире крепежных изделий особое место занимают рым-болты DIN 580 — представители метизов, предназначен…
Обзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и Wi…
Современные ноутбуки становятся тоньше и легче, но вместе с этим уменьшается количество доступных разъемо…
Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 В…
Заполненные зарядками удлинители часто становятся привычной картиной современных картин. Разные стандарты…
Как выбрать надёжного производителя тентов и брезента — прак…
Выбор производителя тентов и брезента напрямую влияет на срок службы изделий, удобство эксплуатации и …
Обзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 В…
Смартфоны и другие носимые электронные имеют свойство разряжаться и не всегда есть доступ к розетке для в…
Обзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудиоОбзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудио
Обзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 ВтОбзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 Вт
Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»
Обзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и WindowsОбзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и Windows
Выбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбукаВыбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбука
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor