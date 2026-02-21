Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитора

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Винты, шайбы, уплотнители распределены по запаянным пакетикам с подписями по типоразмеру, основание и регулируемый прижим, Г-образный ключ, элементы кронштейна в разобранном виде, декоративные пластиковые накладки, инструкцию по сборке.
Есть два варианта для фиксации на рабочем столе. Это шпилька с гайкой-барашком, прижим идет с помощью металлической пластины. Минусом этого варианта является необходимость просверливания отверстия и вероятная необходимость укорочения длины шпильки, но есть и плюс, заключающийся в возможности поставить кронштейн на любом расстоянии от стены.
Второй вариант проще в монтаже и использовании. Он прижимается к столешнице любой толщины сбоку. Оба варианта надежны и позволяют установить два монитора с общим весом до 10 кг.
На основание, выполненное из металла, справа и слева устанавливается сам кронштейн, состоящий из двумя ребрами и подвижным коленом между ними.
Четыре угла площадки включают отверстия под стандарты VESA-75 и VESA-100. После монтажа на крышке монитора переносится на уже собранный и установленный на столе кронштейн.
Удобное исполнение болта для финальной фиксации.
Высота размещения монитора тоже регулируется. В зависимости от веса монитора нужно будет отрегулировать с помощью бокового винта, он ослабевает или усиливает газлифт.
Нижнее ребро можно поворачивать и вращать на 360 градусов относительно основания. Выбрать нужно расстояние между двумя мониторами или развернуть один для коллег.
Во всех положениях сохраняет устойчивость и удерживает выбранное положение. Пробовали также устанавливать связку из широкоформатного монитора в ландшафтной ориентации и второй 27-дюймовый монитор с портретно ориентацией.
В отличие от сеттинга когда используется комплектная подставка здесь рабочий стол остается полностью свободным, можно удобно разместить под мониторами саундбар или дополнительную периферию. Рабочее пространство с таким кронштейном будет свободнее.
При этом предусмотрели возможности кабель-менеджмента. Питающий и интерфейсный кабели можно зафиксировать с помощью пластикового фиксатора.