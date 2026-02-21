Обзор Filum FL-DMG002DB. Настольный кронштейн на два монитора

Встроенная подставка у большинства мониторов редко может похвастать удобством и хорошими возможностями по регулировкам, а если речь идет о размещении нескольких мониторов еще и возникает проблема с местом. Эффективным решением станет настольное крепление (кронштейн), изучаемый сегодня Filum FL-DMG002DB позволяет установить два 13-32 дюймовых монитора и отрегулировать их положение.

Комплектация

Упаковка из неокрашенного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Винты, шайбы, уплотнители распределены по запаянным пакетикам с подписями по типоразмеру, основание и регулируемый прижим, Г-образный ключ, элементы кронштейна в разобранном виде, декоративные пластиковые накладки, инструкцию по сборке.

Сборка

Кронштейн покупатель получает в разобранном виде, все необходимое для проведения сборки идет в комплекте. Провести ее можно будет самостоятельно. Процесс монтажа подробно описан в комплектной инструкции.

Есть два варианта для фиксации на рабочем столе. Это шпилька с гайкой-барашком, прижим идет с помощью металлической пластины. Минусом этого варианта является необходимость просверливания отверстия и вероятная необходимость укорочения длины шпильки, но есть и плюс, заключающийся в возможности поставить кронштейн на любом расстоянии от стены.

Второй вариант проще в монтаже и использовании. Он прижимается к столешнице любой толщины сбоку. Оба варианта надежны и позволяют установить два монитора с общим весом до 10 кг.

На основание, выполненное из металла, справа и слева устанавливается сам кронштейн, состоящий из двумя ребрами и подвижным коленом между ними.

Четыре угла площадки включают отверстия под стандарты VESA-75 и VESA-100. После монтажа на крышке монитора переносится на уже собранный и установленный на столе кронштейн.

Удобное исполнение болта для финальной фиксации.

Внешний вид

На Filum FL-DMG002DB можно установить два монитора с диагональю от 13 и до 32 дюймов. Это может быть как ландшафтное, так и портретное размещение. В зависимости от выбранного положения нужно будет правильно сориентировать крепежную пластину на крышке монитора. При этом можно поворачивать и менять горизонт и с уже установленными мониторами.

Высота размещения монитора тоже регулируется. В зависимости от веса монитора нужно будет отрегулировать с помощью бокового винта, он ослабевает или усиливает газлифт.

Нижнее ребро можно поворачивать и вращать на 360 градусов относительно основания. Выбрать нужно расстояние между двумя мониторами или развернуть один для коллег.

Во всех положениях сохраняет устойчивость и удерживает выбранное положение. Пробовали также устанавливать связку из широкоформатного монитора в ландшафтной ориентации и второй 27-дюймовый монитор с портретно ориентацией.

В отличие от сеттинга когда используется комплектная подставка здесь рабочий стол остается полностью свободным, можно удобно разместить под мониторами саундбар или дополнительную периферию. Рабочее пространство с таким кронштейном будет свободнее.

Итоги

При этом предусмотрели возможности кабель-менеджмента. Питающий и интерфейсный кабели можно зафиксировать с помощью пластикового фиксатора.Filum FL-DMG002DB – настольный кронштейн для двух мониторов. Надежное исполнение, простая сборка, поддержка мониторов с диагональю до 32-дюймов, основной материал – металл, фиксаторы для кабелей.