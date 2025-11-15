Обзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательного инвентаря и мешков для хранения

Мы рассматривали разные компрессоров с портативной организацией питания, но все они были ориентированы на эксплуатацию с автомобилем, остальные сценарии эксплуатации в виде дополнительных насадок в комплекте. Сегодня вариант с карманным исполнением - ETENWOLF AIR 3. Он для плавательного инвентаря, для активного отдыха и путешествий.

Обзор ETENWOLF AIR 3

Комплектация

Компактная коробка с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Сопровождается гарантией сроком в 1 год. Комплект включает пять вариантов вида насадок, зарядный кабель, тряпичную сумку, руководство пользователя.

комплектация ETENWOLF AIR 3

Внешний вид

Компактный корпус, представленный в нескольких вариантах цветового исполнения. оранжевый будет хорошо виден при частой эксплуатации вне дома. Вес всего 146 граммов.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

По габаритам он немногим больше, чем зарядный кейс беспроводных наушников. На его боковой стороне прорезиненные кнопки управления, отвечающие за включение и управление подсветкой.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

Под резиновой заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Емкость встроенного аккумулятора 2600 мАч.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

На основании у ETENWOLF AIR 3 зона из полупрозрачного пластика, который при включении подсветки рассеивает ее равномерно по всей площади. Это один из сценариев эксплуатации для него, позволяя использовать как портативный источник освещения.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

По центру поворотом устанавливаются насадки. При этом установить можно и с противоположной стороны. Такая особенность позволяет использовать компрессор как для закачивания воздуха, так и откачивания. Соответствующие пометки есть на корпусе.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

Из особенностей корпуса также отметим металлический крючок на одной из сторон. За который компрессор можно повесить на крючке или сучке.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

В комплекте идет пять видов насадок, отличия между которыми в диаметре и форме носика.

внешний вид ETENWOLF AIR 3

Тесты

тесты ETENWOLF AIR 3

Несмотря на компактные габариты он способен закачать 360 литров воздуха за минуту. Все типы насадок здесь для плавательного оборудования, матрасов и подушек для кемпинга и мешков для хранения вещей. Накачивает быстро и уверенно.

тесты ETENWOLF AIR 3

Сдувает быстрее.

тесты ETENWOLF AIR 3

При этом перевернув можно откачать воздух. Сдув плавательные круги, жилеты, подушки и матрасы. Также используя специальные мешки может выступать аналогом вакууматора, откачивая воздух из емкости и уменьшая ее габариты, упрощая укладку или перевозку.

тесты ETENWOLF AIR 3

Итоги

ETENWOLF AIR 3 – недорогой компактный компрессор для инвентаря и активного отдыха на природе. Два направления для движения воздуха, встроенный фонарик, зарядка через USB-C с мощностью 10 Вт, хороший уровень производительности.
ETENWOLF AIR 3 на Aliexpress
