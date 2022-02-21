BenQ выпустила игровой проектор 4K HDR

BenQ выпустила новый необычный проектор, и на этот раз компания ориентируется на геймеров. X3000i, представляет собой 4-светодиодный DLP-проектор, который как утверждается, имеет низкую задержку ввода.

Хотя он поддерживает 4K, это только при 60 Гц, но у него есть два разных игровых режима 1080p, которые поддерживают либо 240 Гц с задержкой ввода 4,16 мс, либо 120 Гц с задержкой ввода 8 мс. Он оснащен в общей сложности тремя портами HDMI 2.0b, из которых третий, скрытый порт занят ключом HDMI, который добавляет проектору «умные» функции.

Другие возможности подключения включают один порт USB Type-A 2.0, который может выдавать 2,5 А, последовательный порт RS232, разъем постоянного тока 12 В, а также в качестве аудиоразъема 3,5 мм и оптического выхода S/PDIF. У X3000i есть пара встроенных динамиков, обеспечивающих не слишком мощный звук мощностью 10 Вт.

Проектор может быть установлен на потолке, а также поставляется с парой дополнительных ножек. BenQ включила опцию 1,3-кратного увеличения, которая может уменьшить проекционное расстояние, а X3000i может создавать 120-дюймовое изображение с трехметрового проекционного расстояния.

Существует три различных настройки яркости с максимальной яркостью 3000 люмен, а коэффициент контрастности с включенным затемнением источника света составляет 500 000: 1, хотя BenQ не упоминает коэффициент контрастности по умолчанию. Есть также несколько различных предустановок изображения для RPG, FPS и спортивных игр.