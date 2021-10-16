Бесшумный вентилятор Breez

Breez - это новый вентилятор, которым можно управлять несколькими уникальными способами с помощью сопутствующего приложения или кнопок управления на самом вентиляторе.

Основной вентилятор направляет воздух вокруг акустического концентратора, чтобы охладить помещение. В нем используется бесщеточный двигатель, поэтому нет шума двигателя, а лопасти спроектированы так, чтобы работать бесшумно. Сверхэффективные бесщеточные двигатели постоянного тока приводят в действие вентилятор и внутреннее рабочее колесо. Бесщеточные двигатели на ~ 80% эффективнее и намного тише, чем щеточные двигатели, которые используются в большинстве других настольных вентиляторов. Это означает, что Breez может переключаться с тихого шепота на идеальный релаксический звук. Диск регулировки тембра позволяет настроить тон от тихого шепота до фирменного звука вентилятора SNOOZ.

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