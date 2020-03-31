Беспроводная док-станция Xiaomi Boway Z1

2020-03-31, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Boway Z1; [107]
Китайская компания Xiaomi представила беспроводную док-станцию Boway Z1.

Док-станция Xiaomi Boway Z1 получила складную конструкцию с несколькими режимами наклона.

Благодаря такой конструкции, можно заряжать смартфон и смотреть на нем видео или слушать музыку.

Также беспроводную зарядку оснастили защитой от перегревов. Док-станция может заряжать смартфоны или гаджеты с мощностью до 10 Вт. А технику компаний Apple с мощностью 7.5 Вт.

Приобрести можно беспроводную зарядку Xiaomi Boway Z1 на AliExpress за 27 долларов.

Комментарии и отзывы Xiaomi Boway Z1
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