Беспроводная кофеварка Laekerrt Wireless

Сегодня на Kickstarter представили беспроводную кофеварку быстрого приготовления Laekerrt Wireless. Laekerrt Wireless предлагает четыре режима заваривания и функцию быстрого заваривания, которая занимает всего 15 минут. Благодаря использованию технологии заваривания под давлением кофеварка доступна как в версии на 500 мл, так и в версии 750 мл и имеет прозрачный корпус, позволяющий наблюдать за процессом заваривания.

По сравнению с традиционными кофеварками, которым для приготовления кофе требуется не менее 15 минут, электрическая быстрорастворимая кофеварка для холодного заваривания Laekerrt может приготовить чашку кофе всего за 45 секунд, но с таким же сладким и мягким вкусом. Ваш желудок, жаждущий кофе, будет доволен. Оснащенный 4-мя простыми в управлении режимами заваривания на светодиодной панели: светлый (15 секунд), средний (30 секунд), темный (45 секунд) и пользовательский (самый продолжительный 90 секунд), работа с этой машиной абсолютно удобна для пользователя, даже новичок может стать мастером кофеварения всего за 30 секунд.

Комментарии и отзывы Laekerrt Wireless
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