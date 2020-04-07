Беспроводной геймпад для смартфона Baseus GAMO

Компания Baseus представила беспроводной геймпад под названием GAMO.

Baseus GAMO-это мобильный геймпад для смартфонов с программируемыми кнопками управления и триггером в верхней части корпуса.

Подключается контроллер к iOS и Android-устройствам по Bluetooth 4.0. Работает геймпад Baseus GAMO от встроенного аккумулятора на 340 мАч и заряжается через порт USB-C. Одного полного заряда беспроводного геймпада Baseus GAMO хватит до 12 часов геймплея. Baseus GAMO можно приобрести на AliExpress за 24 доллара.