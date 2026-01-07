Беспроводную мышь Acer Predator Cestus 530 оценили в 100 долларов

Компания Acer объявила о выпуске беспроводной мыши Predator Cestus 530, предназначенной для геймеров. Новинка получила сенсор PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 DPI, скоростью отслеживания 650 IPS, частотой опроса 8000 Гц, возможностью проводного переключения, через беспроводное соединение Bluetooth и адаптер на частоте 2,4 ГГц, ресурсом более 80 миллионов нажатий и поддержкой фирменного приложения Predator QuarterMaster для настройки кнопок и подсветки. Predator Cestus 530 станет доступна для покупки в Северной Америке в первом квартале этого года по цене от 110 долларов, а на европейском рынке за 100 евро.