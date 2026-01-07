Беспроводную мышь Acer Predator Cestus 530 оценили в 100 долларов

Компания Acer объявила о выпуске беспроводной мыши Predator Cestus 530, предназначенной для геймеров. Новинка получила сенсор PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 DPI, скоростью отслеживания 650 IPS, частотой опроса 8000 Гц, возможностью проводного переключения, через беспроводное соединение Bluetooth и адаптер на частоте 2,4 ГГц, ресурсом более 80 миллионов нажатий и поддержкой фирменного приложения Predator QuarterMaster для настройки кнопок и подсветки. Predator Cestus 530 станет доступна для покупки в Северной Америке в первом квартале этого года по цене от 110 долларов, а на европейском рынке за 100 евро.

Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками …
Для тех кто много времени проводит за монитором, работая с таблицами, документами, графикой и выполняя др…
Обзор Rapoo N200. Проводная мышка за 200 рублей для работы и…
Сегодня недорогая мышка Rapoo N200 с проводным подключением. Симметричная конструкция, небольшой вес, уни…
A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты быстрой игровой мышки до 250…
Не так давно A4Tech добавили новые расцветки для мышки Bloody ES…
Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка …
Изучаемая сегодня мышка Bloody R72 Pro Pyro Blaze оснащена топовым сенсором Pixart PAW 3395 PRO с регулир…
Обзор RAPOO VT3 PRO MAX. Беспроводная мышка с топовым оснаще…
На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки RAPOO…
Обзор Bloody R73 Ultra Duo Cypher Ghost. Беспроводная игрова…
На прошлой неделе рассматривали детально мышку в специальной тематической окраске Bloody R72 Pro Pyro Bla…
Kensington представила крайне необычную мышку…
Компания Kensington представила обновлённую версию своей легендарной трекбольной мыши Expert Mouse, котор…
Представлена игровая мышь Logitech G304 X LIGHTSPEED…
Компания Logitech G пополнила ассортимент беспроводных игровых мышек моделью G304 X LIGHTSPEED, главным о…
Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офисаОбзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса
Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащениемОбзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащением
Rapoo VT950Pro обзор и тесты. Беспроводная игровая мышка с 26000 DPI и макросамиRapoo VT950Pro обзор и тесты. Беспроводная игровая мышка с 26000 DPI и макросами
Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокруткиОбзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки
Игровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300LИгровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300L
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor