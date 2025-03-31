Недорогая мышка для работы. Обзор Rapoo N1200 Silent

Недорогая мышка Rapoo N1200 Silent оснащена тихими переключателями с высоким ресурсом службы, сенсором с фиксированной чувствительностью 1000 DPI и использует проводное подключение, поддерживая различные операционные системы.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Комплектация

Компактная коробка с изображением и данными по техническим характеристикам.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Внешний вид и особенности

Выполнена в симметричном корпусе с эргономичной конструкцией, повторяющей форму ладони. Основной материал пластик.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Внешние поверхности матовые. Покрытие цепке и приятно тактильно. Со временем не склонно к загрязнению следами пальцев.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Спинка выпуклая, боковины заужены. В центре гравированный логотип бренда. Основные клавиши переходят в спинку без раздельных границ. Установлены переключатели с низким уровнем шума.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Между кнопками у Rapoo N1200 Silent прорезиненное колесико прокрутки. Вращается с тактильным отсечками.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Подключается при помощи кабеля длиной 1.2 метра. Место выхода усилено. Для соединения и передачи сигнала применяется USB-интерфейс. Для работы не требуется установка драйвера, определялась корректно на macOS и Windows.

Обзор Rapoo N1200 Silent

На основании четыре ножки скольжения, расположенные по периметру. Зона с техническими данными по манипулятору. Окошко сенсора.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Мышка подойдет под маленькую и среднюю ладонь. Поддерживает разные типы хвата. Сенсор точный, работал корректно с ковриком и без него. Чувствительность его фиксирована.

Обзор Rapoo N1200 Silent

Итоги

Rapoo N1200 Silent – недорогая проводная мышка в симметричном корпусе и с точным сенсором.
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