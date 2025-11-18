Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки

Рассчитана она только под правую руку. Используются качественные материалы. Внешние поверхности преимущественно софт-тач. Помимо версии в черном, также есть в сером.
Отсутствуют броские декоративные элементы. Компактно нанесен логотип бренда, кнопки и элементы управления окрашены в серый цвет.
Слева выраженная выступающая площадка под размещение большого пальца. В этой зоне две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД. Выше дополнительное колесико прокрутки, выполняющее функцию горизонтальной прокрутки.
Между основными клавишами находится основное колесико прокрутки с текстурными насечками. Позади колесика у Rapoo MT760PRO светодиодный индикатор активности и кнопка переключения чувствительности сенсора.
На основании по периметру расположены три ножки скольжения. Рядом. окошком сенсора переключатель режимов работы, светодиодный индикатор. Под крышкой с магнитным креплением отсек для хранения передатчика.
Встроенный в мышку аккумулятор с емкостью 800 мАч заряжается через разъем USB-C. Находится разъем в углублении. В комплекте есть интерфейсный кабель.
Скорость курсора, количество строк при прокрутке, частота опроса сенсора от 125 до 2000 Гц.
Редактор макросов с детальными сценариями. Длительность между нажатиями, регистрация действия мышки и клавиатуры.
Управление работой с двумя адаптерами. Выбор между сетевым и оффлайн режимом. Эти адаптеры позволяют использовать одну мышку с двумя системами. Переносить файлы.
Установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. Нажатия тактильные, колесико вращается с ощутимыми отсечками. Расположение дополнительного колесика для вертикальной прокрутки удобное, для доступа к нему не нужно менять хват. С помощью этого колесика удобно работать с таблицами, проматывать таймлайн при редактировании видео или пролистывать фотографии при редактировании в Lightroom.
Сенсор точный с чувствительностью до 12 000 CPI. Для работы такой диапазон излишен, но его наличие обеспечит гарантию что в рабочем диапазоне до 3-4 тысяч будет выдавать высокую точность. Отсутствие срыва курсора и дрожания.