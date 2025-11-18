Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки

Для тех кто много времени проводит за монитором, работая с таблицами, документами, графикой и выполняя другие типовые сценарии, мышка и клавиатура являются главными рабочими инструментами. И если с игровыми мышками, чаще всего уделяется повышенное внимание точности работы сенсора, форме и другим параметрам, то офисные мышки находится в «тени». Хотя качественный инструмент заметно влиять на общее удобство и эмоции от казалось бы обычной работы. Тестируемая сегодня беспроводная мышь Rapoo MT760PRO поддерживает два варианта соединения с интеллектуальным переключением между 7 устройствами, сенсор с чувствительностью 12 000, дополнительное колесико прокрутки, емкий аккумулятор с длительным временем автономной работы.

Обзор Rapoo MT760PRO

Комплектация

Коробка из плотного картона, комплект включает два передатчика, интерфейсный кабель, руководство пользователя.

комплектация Rapoo MT760PRO

Внешний вид

По внешнему исполнению и форме напомнила MX Master 3, эргономичная и продуманная форма, обеспечивающая комфортный хват и отсутствии повышенной нагрузки на ладонь.

внешний вид Rapoo MT760PRO

Рассчитана она только под правую руку. Используются качественные материалы. Внешние поверхности преимущественно софт-тач. Помимо версии в черном, также есть в сером.

внешний вид Rapoo MT760PRO

Отсутствуют броские декоративные элементы. Компактно нанесен логотип бренда, кнопки и элементы управления окрашены в серый цвет.

внешний вид Rapoo MT760PRO

Слева выраженная выступающая площадка под размещение большого пальца. В этой зоне две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД. Выше дополнительное колесико прокрутки, выполняющее функцию горизонтальной прокрутки.

внешний вид Rapoo MT760PRO

Между основными клавишами находится основное колесико прокрутки с текстурными насечками. Позади колесика у Rapoo MT760PRO светодиодный индикатор активности и кнопка переключения чувствительности сенсора.

внешний вид Rapoo MT760PRO

На основании по периметру расположены три ножки скольжения. Рядом. окошком сенсора переключатель режимов работы, светодиодный индикатор. Под крышкой с магнитным креплением отсек для хранения передатчика.

внешний вид Rapoo MT760PRO

Встроенный в мышку аккумулятор с емкостью 800 мАч заряжается через разъем USB-C. Находится разъем в углублении. В комплекте есть интерфейсный кабель.

Софт

Оформление мышки отлично от игровой серии. Светлая цветовая схема и не перегружено элементами. Выставляются семь уровней чувствительности сенсора.

софт Rapoo MT760PRO

Скорость курсора, количество строк при прокрутке, частота опроса сенсора от 125 до 2000 Гц.

софт Rapoo MT760PRO

Редактор макросов с детальными сценариями. Длительность между нажатиями, регистрация действия мышки и клавиатуры.

софт Rapoo MT760PRO

Управление работой с двумя адаптерами. Выбор между сетевым и оффлайн режимом. Эти адаптеры позволяют использовать одну мышку с двумя системами. Переносить файлы.

Тесты

В комплекте с Rapoo MT760PRO идет два передатчика, работающих на частоте 2.4 ГГц, помимо этого поддерживает соединение возможно по Bluetooth. Активный канал отображается на светодиодной панели. Между каналами можно быстро переключаться, соединение проходит автоматически. Для работы через передатчик увеличена частота до 2000 Гц, снижая задержки, сам канал при этом защищен от помех.

тесты Rapoo MT760PRO

Установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. Нажатия тактильные, колесико вращается с ощутимыми отсечками. Расположение дополнительного колесика для вертикальной прокрутки удобное, для доступа к нему не нужно менять хват. С помощью этого колесика удобно работать с таблицами, проматывать таймлайн при редактировании видео или пролистывать фотографии при редактировании в Lightroom.

тесты Rapoo MT760PRO

Сенсор точный с чувствительностью до 12 000 CPI. Для работы такой диапазон излишен, но его наличие обеспечит гарантию что в рабочем диапазоне до 3-4 тысяч будет выдавать высокую точность. Отсутствие срыва курсора и дрожания.

тесты Rapoo MT760PRO

Итоги

Rapoo MT760PRO – продвинутая беспроводная мышка для работы с выверенной эргономикой, дополнительным колесиком прокрутки с горизонтальной прокруткой, точным сенсором, программным обеспечением с тонкой настройкой, длительным временем автономной работы.
