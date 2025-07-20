Обзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкой

Игровая мышка SVEN RX-G995 оснащена оптическим сенсором Pixart 3389 с разрешающей способностью до 16 000 DPI, оснащена программируемыми клавишами с поддержкой макросов и встроенной памятью для хранения пользовательских настроек.

Обзор SVEN RX-G995

Комплектация

SVEN RX-G995 комплектация

Поставляется в коробке с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована прозрачным пластиком. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G995 комплектация

Внешний вид

Корпус симметричен и компактен. Спинка из прозрачного пластика, внутри которого подсвечиваемый рисунок в виде лучей молнии.

SVEN RX-G995 внешний вид

Также подсвечивается вставка на лицевой стороне и боковые зоны колесика прокрутки. Тут она многоцветная с выбором эффектов через приложение.

SVEN RX-G995 внешний вид

Бока у корпуса заужены под удобный хват. В зоне расположения большого пальца находятся две кнопки, которые без дополнительных настроек выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД.

SVEN RX-G995 внешний вид

Используются приключения Kailh. На правую основную кнопку нанесен логотип бренда. Колесико прокрутки с прорезиненной поверхностью и насечками, упрощающими вращение.

SVEN RX-G995 внешний вид

На основании у SVEN RX-G995 две ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. В центре окошко сенсора.

SVEN RX-G995 внешний вид

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой. Место выхода его из корпуса усиленно и защищено от перегибов.

SVEN RX-G995 внешний вид

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, в ней можно создать до пяти профилей с переключением между ними. В главном окне выставляются действия шести кнопок.

SVEN RX-G995 софт

Выставляются шесть уровней чувствительности сенсора от 100 до 16 000 DPI. Частота опроса сенсора, точность курсора, скорость прокрутки, скорость двойного нажатия и отклика. Синхронизация по двум осям или управление по ним в отдельности.

SVEN RX-G995 софт

Десять эффектов для подсветки и возможность ее отключить. Уровни яркости и пульсация.

SVEN RX-G995 софт

Редактор макросов с режимом повторов и изменения между нажатиями.

SVEN RX-G995 софт

Тесты

SVEN RX-G995 тесты

В мышке установлены переключатели высокого качества с тактильным откликом и высоким ресурсом службы. Традиционная ее форма поддерживает разные типы хвата. В эксплуатации показала себя хорошо, подойдет и для динамичных игр, и для выполнения рутинной работы.

SVEN RX-G995 тесты

Сенсор, который используется в этой мышке, Pixart 3389 хорошо себя зарекомендовал. Широкий диапазон регулировки и высокая точность. Позволял получить точную стрельбу и эффективную работу с разным типом оружия в шутерах.

SVEN RX-G995 тесты

Итоги

SVEN RX-G995 – проводная игровая мышка с точным сенсором, настраиваемыми профилями и макросами, подсветкой с эффектами и высоким ресурсом службы.
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