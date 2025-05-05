Игровая беспроводная мышка с легким весом. Обзор RAPOO V300L…

В беспроводной мышке RAPOO V300L проведены оптимизации по уменьшению веса и все это без ущерба автономности, а для нее заявлено до 160 часов работы без зарядки. Из особенностей выделяются низкие задержки в передаче сигнала, технология предварительной калибровки клавиш, программируемые переключатели, а также сенсор с чувствительностью от 400 до 12000 DPI.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением мышки и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает сменные ножки скольжения, наклейки на боковины, интерфейсный кабель, переходник для адаптера, руководство пользователя.

Внешний вид

Форма у мышки симметричная, но за исключением отсутствия боковых кнопок на правой грани. Выполнена из пластика с матовым покрытием.

Спинка выпуклая, на ней логотип бренда. Который, как и зона в тыльной части, подсвечивается многоцветной подсветкой. По умолчанию, цвет подсветки меняется в зависимости от выставленного уровня чувствительности сенсора.

Боковины заужены под хват ладонью. Слева две дополнительные клавиши, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. В дальнейшем при помощи фирменного ПО можно выбрать действие или записать собственный макрос. Расположение у кнопок удобное, для нажатия по ним не нужно ослабевать хват.

В основных кнопках установлены переключатели с ресурсом службы в 20 миллионов кликов. Нажимаются с тактильным откликом и слышим щелчком.

Колесико прокрутки вращается с отсечками. Для отсутствия проскальзывания нанесено резиновое покрытие с насечками. За колесиком светодиодный индикатор и клавиши смены чувствительности.

RAPOO V300L заряжается через разъем USB-C, расположенный на лицевой стороне по центру. В комплекте идет кабель с этим типом разъема. Через него можно подключать мышку проводным способом.

Также кабель может использоваться для сокращения дистанции до передатчика. В комплекте для этого предусмотрели переходник с USB-C на USB-A. Так уменьшаются задержки.

Тесты

На основании две ножки скольжения. Есть сменная пара. В центре окошко сенсора, тумблер питания и кнопка принудительной синхронизации. Отсек для хранения адаптера подключения, удобно и нет риска потери при перевозке.Для соединения используется радиочастота. Соединение проходит мгновенно при подключении адаптера к системе. Данная мышка поддерживает разные операционные системы. Дальность соединения до 10 метров. Скорость реакции быстрая, не наблюдали проблем в сетевых шутерах.

С сайта производителя доступна утилита управления. С помощью нее регулируются уровни чувствительности сенсора, задаются действия для клавиш, частота опроса сенсора, выбираются цвета для уровней или эффекты подсветки.

При этом можно сразу подключить и пользоваться без софта. Мышка самодостаточна, сенсор Pixart PAW3311 с регулировкой чувствительностью до 12000 DPI. Точный, хорошо себя показал на уровнях до 3200 DPI. Без срывов, дрожания курсора и видимой акселерации. За время тестирования в течение двух недель разрядить аккумулятор не удалось.

Итоги

RAPOO V300L – беспроводная игровая мышка с точным сенсором и выполненная в легком корпусе эргономичной формы.