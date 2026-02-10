Razer выпустила уникальную мышку за 1337 долларов

Когда Razer в декабре прошлого года объявила о перезапуске первой в мире игровой мыши, компания не раскрыла ни цену, ни точную дату выхода Razer Boomslang 20th Anniversary Edition. Теперь стало известно, что официальные предзаказы стартуют уже сегодня, 10 февраля, но тираж по-прежнему ограничен всего 1337 экземплярами, но с ценой в 1337 долларов не факт, что мышь моментально разберут. Оригинальная версия под названием Kärna Razer Boomslang вышла в то время, когда игровые периферийные устройства как отдельная категория ещё фактически не существовали. На фоне других мышей своего времени она выделялась усовершенствованным колесом, которое обеспечивало более точное отслеживание движений и давало геймерам потенциальное конкурентное преимущество.

В версии к 20-летию Razer Boomslang эти механические элементы заменены оптическим сенсором с разрешением 45000 DPI. Симметричный дизайн оригинальной модели был сохранён, но новая Boomslang стала беспроводной, получила частоту опроса 8000 Гц и комплектуется беспроводной зарядной станцией Razer Mouse Dock Pro. На нижней части корпуса также размещена настраиваемая RGB-подсветка с 9 зонами, которую можно синхронизировать более чем с 300 играми — фирменная особенность бренда Razer. Правда, около четверти века назад Kärna Razer Boomslang стоила 70 долларов, так что цена новой версии в 1337 долларов выглядит просто безумно высокой. Хотя фанатов, желающих купить эту модель, всё равно будет достаточно.