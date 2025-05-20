Легкая и быстрая беспроводная игровая мышка. Обзор ZONE 51 SAGE PRO

Беспроводная игровая мышка ZONE 51 SAGE PRO оснащена сенсором Pixart 3395 с максимальным DPI в 26 000 DPI и частотой опроса 8000 Гц. По этим параметрам она обходит даже решения в более высоком ценовом сегменте. Поддерживает индивидуальную настройку с помощью приложения, легкий вес всего в 52 грамма и это при длительном времени автономной работы.

Комплектация

Коробка из плотного картона со стильным оформлением и пластиковой ручкой. На внутренней стороне сводные данные по характеристикам. Комплект включает кабель длиной 1.8 мера, сменные тефлоновые ножки, переходник с USB на USB Type-C, руководство пользователя.

Внешний вид

Мышка оптимизирована под форму ладони правой руки. Выпуклая спинка, зауженная левая сторона и изогнутая справа. Подходит под разные типы хвата.

Внешний вид строгий, основной цвет черный и ярко-салатовые акцентные штрихи. На спинке слегка заметный логотип бренда.

Слева две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД с возможностью программирования в дальнейшем. Нажимать на них удобно. В этой зоне светодиодный индикатор, отображающий активный режим работы.

В основных кнопках установлены переключатели Huano с заявленным ресурсом в 80 миллионов кликов. Нажатие бесшумное.

Колесико прокрутки с прорезиненным покрытием и насечками. Вращается с тактильным отсечками и без сильного сопротивления. Установлен энкодер TTC Gold.

У ZONE 51 SAGE PRO интересная конструкция основания. Выполнена из пластика салатового цвета и на нем есть вырезы, которые при сохранении общей прочности конструкции, снижают вес мышки. По краям его три тефлоновые ножки и в комплекте есть сменные для замены изношенных в будущем.

Софт

Окошко сенсора, кнопка проведения синхронизации подключения, переключатель режимов работы. Нанесена наклейка с серийным номером и техническими данными.Мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения с возможностью распределить настройки между пятью профилями. Экспорт и импорт профилей с возможностью переноса на другую систему.

Выбираются действия для кнопок из библиотеки или запись макросов. Можно задать количество повторов для нажатий и частоту между ними.

Шесть уровней чувствительности сенсора от 100 до 26000. Между ними можно быстро переключаться. Выставляется частота опроса сенсора со 125 Гц до 8000 Гц.

Отдельная вкладка для записи макросов. Тут детальный инструментарий.

Тесты

Актуализация версии прошивки, язык интерфейса и сводные данные по ПО.Повышенная частота опроса сенсора у ZONE 51 SAGE PRO снижает до минимальных задержки в передаче сигнала, обеспечивая скорость не уступающую и даже превосходящую проводное подключение. Поэтому данный манипулятор можно использовать и киберспорте в Dota 2, сетевых шутерах.

Итоги

Также здесь используется сенсор с запредельным уровнем чувствительности в 26 000 DPI. Это может пригодиться в сеттинге с несколькими мониторами 4К или даже 8К. Хотя нам хватало и меньшего, мышка отлично себя показала на уровнях до 3200 DPI, без дрожания курсора.Время автономной работы будет зависеть от выставленной частоты опроса сенсора, чем выше тем больше потребление. Заряжается с помощью комплектного кабеля с нейлоновой оплеткой и его можно использовать под проводное соединение.Вариантов беспроводного соединения тут два, это радиочастота 2.4 ГГц и Bluetooth. Универсальна, поддерживает разные операционные системы.ZONE 51 SAGE PRO – продвинутая беспроводная мышка с высокой разрешающей способностью сенсора и частотой опроса сенсора 8000 Гц. Два варианта беспроводного соединения, легкий корпус, ресурс в 80 миллионов нажатий, кабель в нейлоновой оплетке.