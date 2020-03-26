Бета-тест игры Predator: Hunting Grounds стартовал

2020-03-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Predator: Hunting Grounds; [39]
Sony объявила о начале открытого бета-тестирования игры Predator: Hunting Grounds.

Бета-тестирования игры Predator: Hunting Grounds стартует с 27 марта по 29 марта на платформах PlayStation 4 и ПК.

Пользователей ждет мультиплеер, в котором один пользователь играет за Хищника, а будет ему противостоять четыре солдата из элитного спецотряда.

Пользователи получат к трем классовым бойцам: штурмовик, разведчик и поддержка. Арсенал солдат можно улучшать, выполняя задания по ходу битвы. Также и хищнику будет доступно несколько классов: охотник, берсерк и скаут.

Релиз игры Predator: Hunting Grounds назначен на 24 апреля 2020 года для PlayStation 4 и PC.


Комментарии и отзывы Predator: Hunting Grounds
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