Бета-тест игры Predator: Hunting Grounds стартовал

Sony объявила о начале открытого бета-тестирования игры Predator: Hunting Grounds.

Бета-тестирования игры Predator: Hunting Grounds стартует с 27 марта по 29 марта на платформах PlayStation 4 и ПК.

Пользователей ждет мультиплеер, в котором один пользователь играет за Хищника, а будет ему противостоять четыре солдата из элитного спецотряда.

Пользователи получат к трем классовым бойцам: штурмовик, разведчик и поддержка. Арсенал солдат можно улучшать, выполняя задания по ходу битвы. Также и хищнику будет доступно несколько классов: охотник, берсерк и скаут.

Релиз игры Predator: Hunting Grounds назначен на 24 апреля 2020 года для PlayStation 4 и PC.