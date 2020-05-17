Bethesda готовит Update 1 для DOOM Eternal

Запуск DOOM Eternal несомненно, можно считать самым успешным во всей франшизе. Но разработчикам есть над чем работать. В последнее время компания выпустила многочисленные обновления и улучшения.

Компания Bethesda готовит выпустить обновление Doom Eternal Update 1. В новом обновлении будут добавлены новые функции для версии ПК. Добавлено ПО Denuvo Anti-Cheat, необходимое для игры в BATTLEMODE. Добавлены усиленные демоны в онлайн-режиме. Теперь, когда демон убивает вас, он включается и переносится в чужую игру. Тот кто убьет демона, получит увеличенные награды, очки опыта и боеприпасы. Была добавлена рейтинговая система. Повышая уровень игроку откроются новые скины.
Комментарии и отзывы DOOM Eternal Update 1
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