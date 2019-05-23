Безумная Twisted Metal возвращается: PlayStation Productions создает сериал по мотивам игры

В начале недели Sony объявила о запуске PlayStation Productions, студии, которая будет заниматься экранизацией эксклюзивов одноименной консоли. Теперь же компания объявила о первой игре, которую перенесут на ТВ-экраны.

На собрании инвесторов главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра рассказал, что студия работает над сериалом по мотивам Twisted Metal. Последняя игра серии выходила на PlayStation 3 в 2012 году, собрав положительные отзывы, которых все же не хватило на продолжение. Теперь смертельные гонки возвращаются, но уже на ТВ-экраны.