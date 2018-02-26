Беззеркалка Canon EOS M50 оценена в 780 долларов

Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер со сменной оптикой моделью EOS M50, которая позиционируется как модель начального уровня. Новинку оснастили 24,1-Мп CMOS-сенсором формата APS-C (22,3:14,9 мм), процессором обработки изображений DIGIC 8, системой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с 99 точками, светочувствительностью ISO до 25 600, 3-дюймовым регулируемым сенсорным экраном, OLED-видоискателем, поддержкой WiFi, Bluetooth и NFC. Камера способна снимать видео в разрешении Ultra HD 4K (3840:2160 пикселей) со скоростью 24 кадра в секунду и Full HD (1920:1080 пикселей) на скорости до 60 к/с. Предусмотрен режим серийной съемки со скоростью до 10 кадров в секунду. Canon EOS M50 появится в продаже в апреле по цене 780 долларов без объективов в комплекте.