Беззеркалка Olympus OM-D E-M1 Mark III оценена в $1800

Компания Olympus пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью OM-D E-M1 Mark III, которую сам производитель относит к классу профессиональных. Новинка получила 20 Мп датчик изображения, серийную съемку с кадровой частотой 24 к/с, стабилизатор изображения эффективностью в 7 ступеней экспозиции, программный фильтр Live ND для имитации более длительной экспозиции, джойстик для выбора зоны автофокуса, защиту по стандарту IPX1, подвижный сенсорный дисплей, электронный видоискатель, интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, HDMI и USB 3.0 (USB-C), два слота для карт SD, а также аккумулятор с автономностью 420 снимков. Размеры камеры равны 134,1:90,9:68,9 мм, а масса – 580 г.

Камера появится в продаже 24 февраля по цене в 1800 долларов, 2500 долларов за комплект с объективом M.Zuiko 12-40mm F2.8 Pro и 2900 долларов с M.Zuiko 12-100mm F4 Pro.