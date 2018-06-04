Беззеркалка Olympus PEN E-PL9 вышла в новой расцветке

Компания Olympus выпустила новую версию беззеркальной камеры PEN E-PL9, которая выполнена в расцветке джинсовой ткани. Ранее аппарат был доступен в черном, белом и коричневом цвете. Что до технических характеристик, то они, разумеется, не изменились. Представленный в феврале этого года фотоаппарат по-прежнему оснащается датчиком Live MOS разрешением 16 Мп, процессором TruePic VIII, системой автоматической фокусировки с 121 точкой позаимствованы, системой стабилизации изображения, поддержкой съемки 4К-видео, подвижным дисплеем, встроенной вспышкой, горячим башмаком и интерфейсом Bluetooth.