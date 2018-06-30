Беззеркалка Olympus PEN-F выйдет в джинсовой расцветке

Чуть меньше месяца назад компания Olympus выпустила беззеркальную камеру PEN E-PL9 в новой, джинсовой, расцветке. Сегодня стало известно, что в этом цвете выйдет другая камера японского производителя – представленная еще в начале позапрошлого года Olympus PEN-F. Напомним, что камера характеризуется CMOS-датчиком разрешением 20 Мп, процессором TruePic VII, системой автоматической фокусировки с 81 точкой, пятиосевой системой стабилизации изображения, электронным видоискателем и подвижным трехдюймовым дисплеем. Рекомендованная цена Olympus PEN-F составляет 1200 долларов.