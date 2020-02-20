Беззеркалки Nikon Z6 и Z7 получили важное обновление прошивки

Компания Nikon выпустила обновление 3.0 для полнокадровых беззеркальных камер Z6 и Z7. Обновление в основном сосредоточено на улучшении системы автоматической фокусировки и, в частности, автофокусировки с отслеживанием объектов. Теперь пользователь сможет включить и выключить режим отслеживания посредством кнопок Fn1 или Fn2 на корпусе камеры или на корпусе объектива. Также производитель отмечает добавление автофокусировки с распознаванием морд и глаз собак и кошек (в том числе и при записи видео), поддержку карт памяти CFexpress (Type B) от ProGrade и Lexar, исправление проблем с яркостью видоискателя, подключения Bluetooth на iOS и артефакта с горизонтальными линиями на фото.

Напомним, что Nikon Z7 характеризуется CMOS-матрицей формата FX (35,9:23,9 мм) с разрешением 45,7 Мп и светочувствительностью 64-25 600 единиц ISO, системой автофокуса с 493 точками фокусировки, процессором Expeed 6, возможностью делать фото на скорости 9 кадров в секунду и снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30p, влагонепроницаемым магниевым корпусом, пятиосевой системой стабилизации, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем и OLED-видоискателем.