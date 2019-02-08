Беззеркальная камера Canon EOS R

Canon готовится представить свою вторую полнокадровую беззеркальную камеру после версии EOS R, но прежде чем она сможет официально анонсировать ее, в интернет просочились фотографии.

Nokishita Camera опубликовала некоторые из предполагаемых спецификаций, указывая, что RP будет иметь 26,2-мегапиксельный полнокадровый CMOS-датчик и будет обеспечивать непрерывную съемку со скоростью пять кадров в секунду. Как сообщается, EOS RP будет включать диапазон ISO от 100 до 40000, который можно увеличить до 50-102400. Утечка также указывает на то, что у него 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, двойная система стабилизации IS Canon и электронный видоискатель OLED. Также ожидается, что Canon представит камеру сверхвысокого разрешения, которая может превышать 100 Мп.