Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможет снимать в 4K/60fps

2020-03-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS R6; [44]
Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R6, первые сведения о которой появились в январе этого года. Итак, аппарат получит 20-Мп датчик изображения CMOS, систему стабилизации изображения, возможность серийной съемки со скоростью до 12 кадров в секунду с механическим затвором, до 20 к/с с электронным затвором, запись видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 fps, в разрешении FullHD до 120 кадров в секунду, два слота для карт памяти, неподвижный дисплей, электронный видоискатель с меньшим разрешением, чем в EOS R5, а также новую аккумуляторную батарею. Представить камеру могут уже в мае, а начать продажи – в июне этого года.


Комментарии и отзывы Canon EOS R6
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