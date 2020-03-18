Беззеркальная камера Canon EOS R6 сможет снимать в 4K/60fps

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R6, первые сведения о которой появились в январе этого года. Итак, аппарат получит 20-Мп датчик изображения CMOS, систему стабилизации изображения, возможность серийной съемки со скоростью до 12 кадров в секунду с механическим затвором, до 20 к/с с электронным затвором, запись видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 fps, в разрешении FullHD до 120 кадров в секунду, два слота для карт памяти, неподвижный дисплей, электронный видоискатель с меньшим разрешением, чем в EOS R5, а также новую аккумуляторную батарею. Представить камеру могут уже в мае, а начать продажи – в июне этого года.