Беззеркальная камера Nikon Z 50 оценена в 70 тысяч рублей

Компания Nikon выпустила в России свою первую беззеркальную фотокамеру DX – Nikon Z 50. Представленная в прошлом месяце новинка характеризуется 20,9 Мп датчиком изображения, процессором Expeed 6, гибридной системой автофокуса с 209 точками фазовой фокусировки и возможностью работы при освещенности до –4 EV, возможностью распознавания глаз, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51 200, выдержкой от 1/4000 до 30 с, наклонным сенсорным дисплеем, серийной съемкой со скоростью 11 к/с и возможностью записывать 4K-видео с 30 кадрами в секунду. Цена камера составляет 69 990 рублей.