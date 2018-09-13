Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в 260 тысяч рублей

Компания Nikon поделилась подробностями российского релиза полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z7 и Nikon Z6, которые были представлены три недели назад. Итак, старшая модель Nikon Z7 появится в продаже 27 сентября по цене 259 990 рублей, а в комплекте с зум-объективом Nikkor Z 24-70mm f/4 S – 304 990 рублей. Nikon Z6 станет доступна до конца года по цене 159 990 рублей. В комплекте с зум-объективом Nikkor Z 24-70mm f/4 S камера оценена в 204 990 рублей. Объективы Nikkor Z 24-70mm f/4 S и Nikkor Z 35mm f/1.8 выйдут одновременно с Nikon Z7 по цене 77 990 и 67 990 рублей, соответственно. Nikkor Z 50mm f/1.8 S должен выйти до конца года по цене 49 990 рублей.

Напомним, что обе камеры получили новый байонет Z диаметром 55 мм. Старшая модель получила CMOS-матрицу формата FX (35,9:23,9 мм) с разрешением 45,7 Мп и светочувствительностью 64-25 600 единиц ISO, систему автофокуса с 493 точками фокусировки, процессор Expeed 6, возможность делать фото на скорости 9 кадров в секунду и снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30p.

Также отметим влагонепроницаемый магниевый корпус, пятиосевую систему оптической стабилизации, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, OLED-видоискатель, один слот для карт памяти XQD, поддержку Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11b/g/n/a/ac). Габариты камеры равны 134:100,5:67,5 мм, а вес – 675 граммам (с батареей и картой памяти). Младшая модель отличается разрешением 24,5 Мп, 273 точками фокусировки, светочувствительностью 100-51 200 единиц ISO, возможность съемки 12 кадров в секунду и 4K-видео, обрезанным до формата APS-C (DX).