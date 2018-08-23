Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в 3400 долларов

Как и было обещано, сегодня компания Nikon представила полнокадровые беззеркальные камеры Nikon Z7 и Nikon Z6, слухи о которых ходили последний месяц. Новинки получили почти одинаковый дизайн, а их главным отличием являются сенсоры. Обе камеры получили новый байонет Z диаметром 55 мм. Старшая модель характеризуется CMOS-матрицу формата FX (35,9:23,9 мм) с разрешением 45,7 Мп и светочувствительностью 64-25 600 единиц ISO, систему автофокуса с 493 точками фокусировки, процессор Expeed 6, возможность делать фото на скорости 9 кадров в секунду и снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30p.

Также отметим влагонепроницаемый магниевый корпус, пятиосевую систему оптической стабилизации, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, OLED-видоискатель, один слот для карт памяти XQD, поддержку Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11b/g/n/a/ac). Габариты камеры равны 134:100,5:67,5 мм, а вес – 675 граммам (с батареей и картой памяти). Младшая модель отличается разрешением 24,5 Мп, 273 точками фокусировки, светочувствительностью 100-51 200 единиц ISO, возможность съемки 12 кадров в секунду и 4K-видео, обрезанным до формата APS-C (DX). Продажи Nikon Z7 стартуют в конце сентября по цене 3400 долларов, а Nikon Z6 будет доступна ближе к концу года по цене 2000 долларов.