Беззеркальная камера Nikon Z9 получит 46-Мп датчик

В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z9, дизайн которой будет напоминать зеркалку Nikon D6. Итак, новинке прочат датчик разрешением 46 Мп, новый процессор EXPEED для записи видео в 8К, возможностью записывать видео в 4К с кадровой частотой до 120 к/с, серийную сьемку со скоростью 20 к/с, улучшенную систему автофокусировки не хуже, чем в Sony α9II, диапазон светочувствительности ISO 64-25600, ЭВИ высокого разрешения, два слота для карт памяти XQD/CFX Type B, интерфейс Gigabit Ethernet, разъем USB-C, модуль Wi-Fi, приемник GPS и аккумулятор Nikon EN-EL18x. Цена Nikon Z9 составит 6000-7000 долларов. Презентация камеры ожидается в 2021 года.