Беззеркальная камера Sony A6400 с обновленным автофокусом

Sony представила преемника своих популярных компактных камер со сменными объективами среднего класса серии a6xxx.

Новая камера, получившая название Sony A6400, оснащена сенсором APS-C и предназначена для широкого круга пользователей - от любителей, переходящих с камер на смартфоны на надежную, быструю и надежную дополнительную камеру для профессионалов. Sony a6400 оснащена надежным 24,2-мегапиксельным сенсором Exmor APS-C от Sony, с собственным диапазоном ISO до 32000 и расширяемым диапазоном для фотоснимков, достигающих ISO 102400. Sony a6400 включает в себя пиксельный биннинг в неподвижных фотографиях для повышения качества изображения. Новый процессор изображений Sony, как сообщается, позволил ей значительно повысить скорость того, что уже само по себе было довольно быстрым механизмом автофокусировки, но теперь он требует времени блокировки автофокуса 0,02 с. В отличие от более старой системы, новый модуль получает 425 точек обнаружения фазы и 425 точек автофокусировки. Sony A6400 также включает в себя AI-режим «Real-time Eye AF» для распознавания объектов и сцен, а также отслеживания объектов в реальном времени - это стало возможным благодаря некоторой комбинации нового процессора и алгоритмов AI.

Другие функции включают видеосъемку в формате 4K с полным считыванием пикселей для улучшения шумовых и световых характеристик, а также бесшумную непрерывную съемку со скоростью 8 кадров в секунду с отслеживанием AF / AE. Цена Sony A6400 составляет 1065 долларов.