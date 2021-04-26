Беззеркальная камера Sony A7IV засветилась в сети

Еще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного из регуляторов под кодовым наименованием WW734234. Судя по скриншоту, аппарат получит модуль WiFi 5.1 ГГц, которым оснащаются профессиональные камеры Sony.

Предыдущие слухи прочили Sony A7IV новый 30-Мп CMOS-датчик с обратной засветкой, процессор Bionz XR, светочувствительность ISO от 50 до ISO 204 800, гибридную систему автофокуса с 693 фазовыми и 425 контрастными точками, возможностью записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с и до 240 к/с в Full HD, матричную систему стабилизации с эффективностью в 5,5 EV, а также вывод через HDMI видео с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2. Выход камеры ожидается во второй половине этого года.