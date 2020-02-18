Беззеркальную камеру Canon EOS R5 покажут на Photo Show 2020

Недавно компания Canon заинтриговала фотообщественность анонсом новой полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5, а сегодня стала известна дата полноценной презентации ожидаемой новинки. Как сообщает Canon UK, камеру покажут 14 марта на фотовыставке Photo Show 2020 в Бирмингеме. Также на мероприятии продемонстрируют объектив RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM.

Напомним, что EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K в широкоэкранном формате с возможностью кадрировать его до 4K, непрерывной съемкой со скоростью 12 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадрами с электронным затвором, системой стабилизации изображения, модулем Wi-Fi и двумя слотами для карт памяти. В Canon уверены, что EOS R5 окажет революционный эффект на рынке беззеркальных камер.