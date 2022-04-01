BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButton Rechargeable для отслеживания здоровья

BioIntelliSense выпустила новое устройство BioButton Rechargeable. BioIntelliSense — это компания, занимающаяся непрерывным мониторингом здоровья и клиническим анализом, стремящаяся улучшить дистанционное обслуживание пациентов. Устройство предлагает постоянный медицинский мониторинг биометрических данных и более 20 показателей жизнедеятельности для выявления ранних признаков болезни или ухудшения здоровья.

Каждый день гаджет выполняет до 1400 пассивных измерений основных показателей жизнедеятельности. Объем собранных данных позволяет устройству выявлять тенденции, которые могут быть ранними признаками болезни. Он использует алгоритм для анализа информации, а затем запускает персонализированные оповещения для различных показателей, включая температуру, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, анализ походки и симптомы. Гаджет размером с монету имеет ряд встроенных индикаторов, указывающих на его статус. Вы можете носить устройство во время занятий спортом или принятия душа, хотя BioIntelliSense рекомендует не оставлять его под водой на более чем 30 минут. Аккумулятор BioButton может работать до 30 дней без подзарядки.