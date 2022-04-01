BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButton Rechargeable для отслеживания здоровья

BioIntelliSense выпустила новое устройство BioButton Rechargeable. BioIntelliSense — это компания, занимающаяся непрерывным мониторингом здоровья и клиническим анализом, стремящаяся улучшить дистанционное обслуживание пациентов. Устройство предлагает постоянный медицинский мониторинг биометрических данных и более 20 показателей жизнедеятельности для выявления ранних признаков болезни или ухудшения здоровья.

Каждый день гаджет выполняет до 1400 пассивных измерений основных показателей жизнедеятельности. Объем собранных данных позволяет устройству выявлять тенденции, которые могут быть ранними признаками болезни. Он использует алгоритм для анализа информации, а затем запускает персонализированные оповещения для различных показателей, включая температуру, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, анализ походки и симптомы. Гаджет размером с монету имеет ряд встроенных индикаторов, указывающих на его статус. Вы можете носить устройство во время занятий спортом или принятия душа, хотя BioIntelliSense рекомендует не оставлять его под водой на более чем 30 минут. Аккумулятор BioButton может работать до 30 дней без подзарядки.
Мощный бесщеточный фен LaiFen Swift…
Мощный бесщеточный фен LaiFen SwiftСегодня был представлен новый бесщеточный фен LaiFen Swift с шумоподавлением создающий скорость воздуха 2…
Zera - мини бритва с керамическим лезвием и беспроводной зар…
Zera - мини бритва с керамическим лезвием и беспроводной зарЕсли вы устали покупать довольно дорогие картриджи для своей бритвы, вас может заинтересовать новая беспр…
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая элект…
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электТестируемая сегодня электрическая щетка Oclean Flow Sonic относится к недорогому ценовому сегменту. Но пр…
Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электро…
Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). ЭлектроВ конце прошлого года XIAOMI официально представила электробритву MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER. Из ее особе…
Bebird Note 3 Pro Smart Visual Ear Cleaner - безопасное и ги…
Bebird Note 3 Pro Smart Visual Ear Cleaner - безопасное и гиВатные палочки считаются небезопасными и негигиеничными для чистки ушей. Однако с помощью Bebird Note 3 P…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампой…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампойДумаем, все понимают, что недостаточный уход за полостью рта может привести к серьёзным проблемам с зубам…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2EVO Shaver 2.0 — это компактная карманная электрическая бритва нового поколения с питанием от батареи, ди…
Слуховой аппарат Eargo 6…
Слуховой аппарат Eargo 6Eargo 6 - универсальный слуховой аппарат был специально разработан для автоматической настройки в среде п…
Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щеткаОбзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электрическая зубная щетка с 5 режимамиОбзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электрическая зубная щетка с 5 режимами
Обзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор для спорта и не толькоОбзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор для спорта и не только
Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвийОбзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвий
Обзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимамиОбзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor