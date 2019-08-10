Blackmagic представила Pocket Cinema Camera 6K

Компания Blackmagic Design выпустила новую камеру для кинематографии Pocket Cinema Camera 6K.

Лучше 4к

Внешне устройство очень похоже на представленную в прошлом году 4К-камеру, но по сравнению с ней новинка имеет больший сенсор. Pocket Cinema Camera 6K ​​снимает в формате Super 35 с разрешением 6144 x 3456 пикселей, что позволит контролировать глубину резкости и значительно улучшить качество при слабом освещении. Представители Blackmagic говорят, что устройство может сохранять больше деталей в самых светлых и тёмных частях изображения, благодаря 13 ступеням динамического диапазона. Стандартная светочувствительность — ISO 400, а максимальная — 25 600.

Цена

Pocket Cinema 6K оснащена разъёмом mini XLR, HDMI, USB-C, разъёмами для микрофона и наушников. Крепление объектива EF совместимо с различными объективами других производителей, например Canon, Sigma и Zeiss. Камера в основном управляется тем же пятидюймовым сенсорным экраном, что и модель 4K. Она может снимать до 50 кадров в секунду при разрешении 6144 x 3456, 60 кадров в секунду при 6144 x 2560 и 120 кадров в секунду при 2868 x 1512.

Pocket Cinema Camera 6K уже доступна по цене 2495 долларов, что почти в два раза больше, чем модель Blackmagic 4K.