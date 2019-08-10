Blackmagic представила Pocket Cinema Camera 6K

2019-08-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Pocket Cinema Camera 6K; [30]
Компания Blackmagic Design выпустила новую камеру для кинематографии Pocket Cinema Camera 6K.

Лучше 4к

Внешне устройство очень похоже на представленную в прошлом году 4К-камеру, но по сравнению с ней новинка имеет больший сенсор. Pocket Cinema Camera 6K ​​снимает в формате Super 35 с разрешением 6144 x 3456 пикселей, что позволит контролировать глубину резкости и значительно улучшить качество при слабом освещении. Представители Blackmagic говорят, что устройство может сохранять больше деталей в самых светлых и тёмных частях изображения, благодаря 13 ступеням динамического диапазона. Стандартная светочувствительность — ISO 400, а максимальная — 25 600.

Pocket Cinema 6K оснащена разъёмом mini XLR, HDMI, USB-C, разъёмами для микрофона и наушников. Крепление объектива EF совместимо с различными объективами других производителей, например Canon, Sigma и Zeiss. Камера в основном управляется тем же пятидюймовым сенсорным экраном, что и модель 4K. Она может снимать до 50 кадров в секунду при разрешении 6144 x 3456, 60 кадров в секунду при 6144 x 2560 и 120 кадров в секунду при 2868 x 1512.

Цена

Pocket Cinema Camera 6K уже доступна по цене 2495 долларов, что почти в два раза больше, чем модель Blackmagic 4K.


Комментарии и отзывы Pocket Cinema Camera 6K
AeroCool удвоила подсветку в новом модде...
AeroCool удвоила подсветку в новом моддеНовый геймерский компьютерный корпус со звучным именем Streak отличается улучшенной системой подсветки с ...
Huawei представила HarmonyOS...
Huawei представила HarmonyOSКомпания Huawei на своей ежегодной конференции разработчиков представила HarmonyOS. Генеральный директор ...
Английский язык в Wall Street English – ...
Английский язык в Wall Street English – Многие люди, знающие английский язык на «достаточном уровне», не решаются идти на курсы для его соверш...
Samsung все еще работает над Galaxy Home...
Samsung все еще работает над Galaxy HomeКомпания Samsung подтвердил, что его умный динамик Galaxy Home не отменен. ...
Представлен корпус Chieftronic M1 Gaming...
Представлен корпус Chieftronic M1 GamingКомпания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Chieftronic M1 Gaming Cube, который...
OnePlus опережает Apple и Samsung ...
OnePlus опережает Apple и Samsung Основываясь на своей флагманской серии OnePlus 7, китайский производитель смартфонов OnePlus захватил сво...
Samsung Galaxy Note10+ протестировали в ...
Samsung Galaxy Note10+ протестировали в Представленный пару дней назад флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10+ протестировали в популярном бе...
iPhone 11 может поступить в продажу 20 с...
iPhone 11 может поступить в продажу 20 с Apple начнет продавать модели iPhone 2019 года 20 сентября, если комментарий президента SoftBank Кена Ми...


Обзор Marshall Stockwell II. Портативная ретро-колонкаОбзор Marshall Stockwell II. Портативная ретро-колонка
Обзор HP DeskJet Ink Advantage 3788. Компактный принтер с Wi-Fi за небольшие деньгиОбзор HP DeskJet Ink Advantage 3788. Компактный принтер с Wi-Fi за небольшие деньги
Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus BronseОбзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus Bronse
Обзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02LM). Набор умных датчиковОбзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02LM). Набор умных датчиков
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor