Blackmagic представила камеру Pocket Cinema Camera 6K G2

Крепление Canon EF дает вам широкий выбор потенциальных объективов, а входы mini XLR обеспечивают высококачественный звук. Однако PetaPixel отмечает, что вы не получите ND-фильтры Pro, а консервативное обновление означает, что вы не найдете непрерывной автофокусировки или стабилизации. 6K G2 теперь доступен по цене 1995 долларов, что на 500 долларов меньше, чем стоил его предшественник в новом состоянии. Вы также получите полную версию DaVinci Resolve Studio для редактирования своей работы. Это явно более выгодная сделка, если вы ищете достаточно компактную беззеркальную камеру для видеосъемки, хотя вы все равно можете взглянуть на конкурентов, таких как Sony A7 IV (с непрерывной автофокусировкой и встроенной стабилизацией), если вы в равной степени заинтересованы в фотографировании.