Blackview Tab 11 замечен на Aliexpress

Blackview скоро дебютирует на рынке планшетов высшего класса с запуском Tab 11. Как выяснилось несколько недель назад, компания собирается выпустить планшет Tab 11 вместе с Blackview 6. Тем не менее, Blackview Tab 11 уже появился на AliExpress со всеми подробностями технических характеристик. Согласно списку, новый планшет оснащен 10,36-дюймовым дисплеем, восьмиядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и предлагает возможность подключения к сети 4G LTE.

Также есть аккумулятор емкостью 6580 мАч, фронтальная 8-мегапиксельная и основная 13-мегапиксельная камера. Он содержит Widevine L1, который гарантирует контент в формате FHD на своем 10,36-дюймовом дисплее с разрешением Full HD + 1200 x 2000 пикселей. Дисплей 2K обеспечивает максимальную яркость 360 нит, соотношение сторон 15: 9 и лучший дизайн. Кроме того, чип Unisoc T618 обеспечивает мощную обработку при подключении к восьмиядерному процессору. Blackview Tab 11 входит в список с Doke OS_P 2.0 на базе Android 11. Есть специальное приложение Split View, которое предлагает улучшенные возможности многозадачности. Его толщина составляет 8,1 мм, а вес - 460 г.