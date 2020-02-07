Blizzard выпустила патч для World of Warcraft

Battle for Azeroth посвящено полномасштабной войне между Альянсом и Ордой. Патч 8.3 "Visions of N'Zoth" станет финальным обновлением контента для дополнения Battle for Azeroth.
- Основные обновления
- Новые Союзные Расы – Мехагномы и Вульперы для Альянса и Орды
- Новый рейд на 12 боссов – Ни’алота, Неспящий Город
- Новый PvP и Mythic + Сезон, с новым аффиксом – Порча
- Добавлены доспехи воргенов и гоблинов
- Добавлен легендарный Плащ Гневиона
- Заменена система титановой ковки
- Добавлено подземелье Черной Горы Битва питомцев
- Добавлены новые питомцы, маунты, игрушки, трансмогрификации и секреты
Н’Зот - великий развратник, бог бездны и абсолютный интриган. В новый патч добавили - исследования титанов, в которой силы Н’Зота пытаются захватить объекты титанов в Ульдуме в Калимдоре и в Долине вечных цветов в Пандарии.