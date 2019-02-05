Boeing разработал беспилотный летающий электромобиль

Aurora Flight Sciences, дочерняя компания Boeing, объявила об успешном завершении первых испытаний своего первого беспилотного летающего электрического автомобиля. В ходе тестирования, автономное транспортное средство вертикально взлетело и зависло на несколько секунд. Следующие испытания будут включать прямое движение, маневрирование с использованием крыльев, а также переход между вертикальным и горизонтальным режимами полета.

Созданный прототип оснащен электродвигателем и предназначен для полностью беспилотного полета, начиная от взлета и заканчивая самостоятельной посадкой. Ширина «летающего авто» достигает 9,14 м, а длина – 8,53 м. Аккумулятора хватает на 80,5 км полета. У аэрокосмического гиганта есть все необходимые ресурсы и инженерный потенциал для того, выпустить первый коммерческий продукт.